Корейська компанія Genesis розкрила дизайн новенького седана Genesis G80 Sport.

Крім оновленого дизайну, автомобіль отримав повний привод і повнокероване шасі – саме це й буде його головною фішкою.

G80 зараз доступний з 2,5-літровим двигуном з потужністю в 300 кінських сил і 3,5-літровим V6 з 375 “конячками” під капотом. Однак цей спортивний седан може укомплектовуватися продуктивнішими двигунами.

Genesis оголосив, що G80 Sport отримає нову радіаторну решітку з темного глянцю із хромом, оновлені передні та задні бампери, причому задній матиме невеликий дифузор, що свідчить про спорткомплектацію авто.

Інтер’єр G80 Sport буде доступним відразу в декількох колірних варіантах, включаючи червоний і чорний. Кермо також відрізнятиметься від стокової версії – водій отримає спортивне триспицеве ​​кермо.

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Genesis – марка корейських авто преміум-класу, що випускаються підрозділом Hyundai Motor з 2015 року. Зараз під цим брендом продаються три седани – G90, G80 і G70, і незабаром виробник представить спортивну модифікацію G80 Sport.

Джерело: Jaoplink

Фото: Genesis