Компанія BMW протягом останніх років згадувала про створення електричного скутера. 7 червня німецький виробник заявив, що його підрозділ Motorrad запустить у виробництво новенький BMW CE 04 з величезним запасом ходу.

CE 04 показали як концепт скутера у 2020 році, а відтоді його дизайн практично не змінився. Багато виробників намагаються робити скутери більш обтічними, але в BMW вирішили не змінювати дизайн концепту.

Новий електроскутер може похизуватися рекордним запасом ходу без підзарядки – до 130 км. Акумулятор у двоколісному транспорті аналогічний з батареєю нового позашляховика iX.

І хоча сучасні електрокари можуть проїжджати без підзарядок до 600 км, можливості цього скутера з лишком покриють всі потреби в межах міста.

Для збільшення дальності ходу в скутер також впровадили технологію рекуперації при гальмуванні.

Максимальна швидкість становить 120 км/год завдяки потужному двигуну з 42 кінськими силами. 10,25-дюймовий дисплей дозволить відтворювати карти та інші показники, а також підключати транспорт до смартфону.

За футуристичний CE 04 компанія попросить від $12 000.

Фото: BMW