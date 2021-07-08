Компанія BMW протягом останніх років згадувала про створення електричного скутера. 7 червня німецький виробник заявив, що його підрозділ Motorrad запустить у виробництво новенький BMW CE 04 з величезним запасом ходу.
CE 04 показали як концепт скутера у 2020 році, а відтоді його дизайн практично не змінився. Багато виробників намагаються робити скутери більш обтічними, але в BMW вирішили не змінювати дизайн концепту.
Новий електроскутер може похизуватися рекордним запасом ходу без підзарядки – до 130 км. Акумулятор у двоколісному транспорті аналогічний з батареєю нового позашляховика iX.
І хоча сучасні електрокари можуть проїжджати без підзарядок до 600 км, можливості цього скутера з лишком покриють всі потреби в межах міста.
Для збільшення дальності ходу в скутер також впровадили технологію рекуперації при гальмуванні.
Максимальна швидкість становить 120 км/год завдяки потужному двигуну з 42 кінськими силами. 10,25-дюймовий дисплей дозволить відтворювати карти та інші показники, а також підключати транспорт до смартфону.
За футуристичний CE 04 компанія попросить від $12 000.
Фото: BMW