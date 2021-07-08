У червні 2021 на українські номери зареєстрували 35,9 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Українці найчастіше вибирали німецькі, американські та французькі авто.

Статистика показала, що вживані авто майже в чотири рази популярніші за новий транспорт: таких було зареєстровано лише 8,8 тис. одиниць.

У порівнянні з торішнім червнем, попит на вживані авто виріс на 23%.

Розмитнені автомобілі зайняли близько 80% первинного ринку легкових авто.

Найчастіше брали б/в автомобілі німецького автопрому – Volkswagen. Друге місце займають американські Ford, а замикають трійку лідерів французькі Renault.

Повний список найпопулярніших авто, ввезених за червень:

Renault Megane – 2 171 Volkswagen Passat – 1 931 Volkswagen Golf – 1 832 Skoda Octavia – 1 631 Ford Focus – 1 295 Nissan Rogue – 776 Hyundai Sonata – 758 Opel Zafira – 730 Opel Astra – 727 Skoda Fabia – 685

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За першу половину 2021 року на українські номери було зареєстровано 195,5 тис. авто, завезених з інших країн. У цьому році кількість завезених авто виросла на 40% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Цьому посприяла доступність транспорту зі США і Канади.

І хоча попит на євробляхи продовжує рости, далеко не кожен охочий знає про всі нюанси ввезення і легалізації автомобіля в Україні.

15 червня 2021 року розпочали діяти нові правила пільгового розмитнення євроблях, але скористатися ними зможе далеко не кожен.

Ми зібрали актуальну інформацію про те, як розмитнити евробляху і скільки це коштує.

Джерело: UkrAutoprom