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Як оформити авто на єврономерах онлайн – покрокова інструкція
Факти / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |
Як оформити авто на єврономерах онлайн – покрокова інструкція

Як оформити авто на єврономерах онлайн – покрокова інструкція

Державна митна служба опублікувала інструкцію для митного оформлення автомобілів на єврономерах у режимі онлайн. Тепер це можна зробити в особистому кабінеті користувача на порталі Митної служби України.

Крок 1. Відкриття форми для оформлення авто на єврономерах.

  • Для відкриття форми необхідно увійти або зареєструвати особистий аккаунт на порталі за допомогою електронного підпису або BankID.
  • Перейти за посиланням Ввезення легкового автомобіля, де з’явиться довідковий текст про процедуру.
  • Ознайомитися із зазначеним текстом і натиснути на посилання Заповнення декларації, для переходу до самої декларації.Оформление авто на еврономерах

Крок 2. Вибір типу декларації та використання пільгового оформлення авто.

  • Вам необхідно вибрати тип декларації (у разі, якщо машина вже перебуває в Україні та підходить під оформлення за пільговою процедурою – виберіть серед списку АА-тип).
  • Варто також натиснути на пільгове оформлення авто, яке розташоване у правому верхньому куті декларації.Оформление авто на еврономерах

Крок 3. Вибір митниці для оформлення і митного пункту ввезення авто.

  • Вибрати митницю для оформлення та її підрозділ. У списку варіантів з пунктами пропуску потрібно вибрати один з тих, що підсвічені жовтим – вони займаються оформленням транспортних засобів.
  • Вам потрібно вказати митницю на кордоні, і нинішнє місце розташування автомобіля.
  • Якщо авто переміщали через кордон не своїм ходом, треба заповнити підрозділ декларації Транспортний засіб на кордоні.

Крок 4. Заповнення даних декларанта і розрахунок митної вартості.

  • Вам необхідно здійснити введення ваших особистих даних: ІПН, дані паспорта, адреса, телефон, email.
  • Також потрібно вказати особу, яка ввезла автомобіль на територію України, якщо декларант не є таким.

Оформление авто на еврономерах

  • Далі слід ввести детальну інформацію про автомобіль, вибравши необхідні відповіді зі списків.
  • Вказати код товару і потрібні документи. Деякі документи треба відсканувати та прикріпити до форми за допомогою кнопки Обрати файл.

Оформление авто на еврономерах

  • Далі варто вказати вартість авто і вибрати метод визначення митної вартості. Сама ж митна вартість розраховується автоматично, і можна переходити до розділу митних платежів.
  • Після виконання всіх перерахованих вище процедур  – підписати декларацію своїм електронним підписом і відправити.Оформление авто на еврономерах

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