Крок 1. Відкриття форми для оформлення авто на єврономерах.
- Для відкриття форми необхідно увійти або зареєструвати особистий аккаунт на порталі за допомогою електронного підпису або BankID.
- Перейти за посиланням Ввезення легкового автомобіля, де з’явиться довідковий текст про процедуру.
- Ознайомитися із зазначеним текстом і натиснути на посилання Заповнення декларації, для переходу до самої декларації.
Крок 2. Вибір типу декларації та використання пільгового оформлення авто.
- Вам необхідно вибрати тип декларації (у разі, якщо машина вже перебуває в Україні та підходить під оформлення за пільговою процедурою – виберіть серед списку АА-тип).
- Варто також натиснути на пільгове оформлення авто, яке розташоване у правому верхньому куті декларації.
Крок 3. Вибір митниці для оформлення і митного пункту ввезення авто.
- Вибрати митницю для оформлення та її підрозділ. У списку варіантів з пунктами пропуску потрібно вибрати один з тих, що підсвічені жовтим – вони займаються оформленням транспортних засобів.
- Вам потрібно вказати митницю на кордоні, і нинішнє місце розташування автомобіля.
- Якщо авто переміщали через кордон не своїм ходом, треба заповнити підрозділ декларації Транспортний засіб на кордоні.
Крок 4. Заповнення даних декларанта і розрахунок митної вартості.
- Вам необхідно здійснити введення ваших особистих даних: ІПН, дані паспорта, адреса, телефон, email.
- Також потрібно вказати особу, яка ввезла автомобіль на територію України, якщо декларант не є таким.
- Далі слід ввести детальну інформацію про автомобіль, вибравши необхідні відповіді зі списків.
- Вказати код товару і потрібні документи. Деякі документи треба відсканувати та прикріпити до форми за допомогою кнопки Обрати файл.
- Далі варто вказати вартість авто і вибрати метод визначення митної вартості. Сама ж митна вартість розраховується автоматично, і можна переходити до розділу митних платежів.
- Після виконання всіх перерахованих вище процедур – підписати декларацію своїм електронним підписом і відправити.