Компанія Tesla опублікувала цікаве відео, у якому демонструються виробництво та тестування Model Y на заводі Tesla Giga Shanghai в Китаї.

У відео показано, як автомобілі проходять 25 різних тестів, щоб відповідати стандартам якості. І хоча на відео можна побачити величезну кількість різних тестів, користувачі мережі нерідко скаржаться на якість випущених автомобілів. З частих проблем – погана якість фарбування авто і ненадійність кріплення скляного даху у деяких моделях Tesla.

Зараз завод Tesla Giga в Шанхаї є одним із найбільших заводів з виробництва електромобілів у світі та грає ключову роль в зростанні та прибутковості Tesla. Фабрика розташована в Шанхаї невипадково – більшість компонентів закуповуються на місці, в тому числі акумуляторні елементи, що дало змогу скоротити витрати та час на логістику. І компанія не відчуває дефіциту акумуляторів для електрокарів.

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Нова модель електрокара Tesla

Компанія Tesla представила флагманський седан Tesla Model S Plaid. І хоча модель позиціонують як нову, насправді це модифікація теперішньої Tesla Model S.

Серед головних змін – три двигуни із сумарною потужністю в 1 020 кінських сил.

За новенький автомобіль попросять від $130 тис.

Джерело: insideevs