У червні 2021 року українці купили 623 електрокари, що майже на 25% менше за аналогічний період минулого року.
З них кількість легкових авто становить 582 шт., а решта 41 – комерційні авто.
Серед усіх зареєстрованих електрокарів частка ввезених авто склала 90%. Особливою популярністю користуються автомобілі, привезені з США і Канади, завдяки своїй доступності.
Найчастіше купували японські автомобілі Nissan та американські електрокари від Tesla і Chevrolet.
Топ автомобілів за популярністю:
Незмінним лідером ринку залишився бюджетний електрокар Nissan Leaf – 180 реєстрацій.
Другим за популярністю став флагманський автомобіль Tesla Model 3 – в Україні зареєстрували ще 69 авто.
На третьому місці бюджетний Chevrolet Bolt – 40 автомобілістів в червні обрали цей електрокар.
П’ятидверна Tesla Model S зайняла четверте місце з показником в 30 реєстрацій.
Доступний електричний мінівен Kangoo Z.E. замикає п’ятірку лідерів з показником у 28 реєстрацій.
За перші шість місяців в Україні зареєстрували понад 3,6 тис. Електрокарів, що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Ввезення вживаних авто в Україну за червень
У червні також користувалося популярністю ввезення в Україну вживаних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння – за місяць було зареєстровано майже 36 тис. авто.
Найчастіше реєстрували на українські номери Renault Megane, Volkswagen Passat і Volkswagen Golf.
Джерело: UkrAutoprom