У червні 2021 року українці купили 623 електрокари, що майже на 25% менше за аналогічний період минулого року.

З них кількість легкових авто становить 582 шт., а решта 41 – комерційні авто.

Серед усіх зареєстрованих електрокарів частка ввезених авто склала 90%. Особливою популярністю користуються автомобілі, привезені з США і Канади, завдяки своїй доступності.

Найчастіше купували японські автомобілі Nissan та американські електрокари від Tesla і Chevrolet.

Топ автомобілів за популярністю:

Незмінним лідером ринку залишився бюджетний електрокар Nissan Leaf – 180 реєстрацій.

Другим за популярністю став флагманський автомобіль Tesla Model 3 – в Україні зареєстрували ще 69 авто.

На третьому місці бюджетний Chevrolet Bolt – 40 автомобілістів в червні обрали цей електрокар.

П’ятидверна Tesla Model S зайняла четверте місце з показником в 30 реєстрацій.

Доступний електричний мінівен Kangoo Z.E. замикає п’ятірку лідерів з показником у 28 реєстрацій.

За перші шість місяців в Україні зареєстрували понад 3,6 тис. Електрокарів, що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ввезення вживаних авто в Україну за червень

У червні також користувалося популярністю ввезення в Україну вживаних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння – за місяць було зареєстровано майже 36 тис. авто.

Найчастіше реєстрували на українські номери Renault Megane, Volkswagen Passat і Volkswagen Golf.

Джерело: UkrAutoprom