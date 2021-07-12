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Факти / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Електрокар навчили чистити повітря: євробляхам таке і не снилося

Heatherwick Studio Airo

Англійська компанія Heatherwick Studio представила дизайн електрокара Airo, який вміє очищати повітря під час руху. Електромобіль оснащений системою фільтрації HEPA, яка здатна вловлювати мікрочастинки пилу та інших елементів.

Автомобіль покажуть публіці найближчим часом.

За словами представників компанії, інтер’єр буде відрізнятися від салону звичайних автомобілів. Як і в інших концепціях електромобілів, передні сидіння можуть повертатися до центру салону, де розташований стіл.

За необхідністю також можна перетворити сидіння у двоспальне ліжко.

Heatherwick Studio AIRO

– Airo являє собою багатофункціональну кімнату з додатковим простором для обідів, роботи, ігор або навіть сну, – повідомив засновник Heatherwick Studio Томас Хезервік.

Сама ж компанія Heatherwick Studio не планує будувати Airo – автомобіль створювався для IM Motors, яка почне виробництво авто у 2023 році.

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Компанія Heatherwick раніше займалася проектуванням лондонських автобусів Routemaster і будівель, включно зі штаб-квартирами Google в Каліфорнії та Лондоні.

Джерело: caranddriver

Фото: Heatherwick Studio

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