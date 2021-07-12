Американська компанія Rivian подала заявку на патент на так званий режим K-turn.

Раніше компанія анонсувала режим танкового повороту, що дозволяє автомобілю розвертатися практично на одному місці завдяки обертанню лівих і правих коліс у протилежних напрямках. Це дозволить збільшити рівень контролю автомобілем як на бездоріжжі, так і під час паркування.

Режим K-turn від Rivian працює дещо інакше, і призначений для розвороту на сипучих пісках, де автомобіль може застрягти під час виконання танкового розвороту.

Принцип роботи досить простий – за кут повороту відповідають передні колеса, які крутяться вперед, а ось задня вісь рухається у зворотному напрямку. Це дозволить залишити задню частину автомобіля на місці, поки передня вісь буде провертатися навколо неї.

І хоча компанія подала патент на унікальну систему розвороту, це не гарантує впровадження новинки в автомобілі – найближчим часом система буде тільки тестуватися.

Аналогів даного патенту у конкурентів немає – навіть автомобілі Tesla використовують лише передні колеса для повороту.

Джерело: caranddriver