З 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення транспортних засобів з Європи. Пільгова вартість буде доступна машинам, завезеним на територію України до кінця 2020 року.

Також з моменту випуску автомобіля повинно пройти понад п’ять років. Пільгова ставка поширюється на легковий транспорт та вантажівки масою до 3,5 т. Важливо, що вона не діє на машини, завезені з Росії або тимчасово окупованих територій України.

Нові правила розмитнення авто з Європи

Тепер ціна розмитнення транспортного засобу становитиме переважно не більше €1 тис., оскільки, за новими пільговими тарифами, такі авто звільняють від виплати податку ввізним митом.

Водночас розмитнення авто в Україні за зниженою ціною доступне одному транспортному засобу певного власника. За пільговою вартістю можна оформити автомобіль протягом 180 днів набуття чинності нових правил. Учасники АТО (ООС) можуть це зробити протягом 270 днів.

Як порахувати вартість розмитнення

акциз = базова ставка х К двигуна (об’єм двигуна у см3 поділити на 1 000 см3 (об’єм в літрах) х К віку (кількість повних років автомобіля (з наступного року після випуску машини).

Якщо з моменту випуску транспортного засобу пройшло від п’яти до дев’яти років, то базова ставка дорівнюватиме нулю. Якщо понад 10 років, то вона складе €25, 11 років – €50, 12 років – €75, 13 – €100, 14 – €125, понад 15 років – €150.

Приклад вартості розмитнення на декількох авто

BMW 525d

Підрахуємо, скільки нам обійдеться розмитнення BMW 525d 2007 року випуску (13 повних років). Двигун – 2,5 л.

Акциз: €100 (базова ставка) х 2,5 (2 497 см3/1 000 см3) х 5 (років) = €1 250.

Opel Astra K

Розмитнення автомобіля Opel Astra K обійдеться значно дешевше. Ця модель машини – 2015 року випуску (5 повних років). Двигун – 1,5 л.

Акциз: €0 (базова ставка) х 1,5 (1 500 см3/1 000 см3) х 5 (років) = €7,5.

Land Rover Freelander 2

Іншу ситуацію можна спостерігати з більш потужним та старим автомобілем Land Rover Freelander 2, який випустили у 2012 році (13 повних років). Двигун – 2,2 л.

Акциз: €100 (базова ставка) х 2,2 (2 179 см3/1 000 см3) х 13 (років) = €2 860.

Toyota RAV4

Розмитнення автомобіля Toyota RAV4 2013 року випуску (12 повних років) обійдеться набагато дорожче, ніж Opel Astra K, проте дешевше, ніж Land Rover Freelander 2. Двигун – 2,5 л.

Акциз: €75 (базова ставка) х 2,5 (2 500 см3/1 000 см3) х 12 (років) = €2 250.

З цих розрахунків можна зробити висновок, що вартість розмитнення машини обійдеться дешевше, якщо ви купуватимете новий автомобіль з невеликим двигуном.

Наприклад, розмитнення Opel Astra K може коштувати лише близько €7,5. Однак якщо ви хочете старший автомобіль з більш потужним двигуном, тоді доведеться доплатити за це задоволення.