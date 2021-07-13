У мережі з’явилася згадка про акумулятор для автомобіля від Apple. Корпорація розробляє автомобіль упродовж шести років.

Вона також займалася розробкою системи безпілотного керування для автомобілів.

За словами інсайдерів, компанія шукає виробників акумуляторів для електрокарів лише на території США.

Потенційним постачальником для Apple може стати Foxconn, оскільки тайванська фірма планує відкрити завод із виробництва акумуляторів.

Пошуки постачальників свідчать про те, що Apple не поспішає відмовлятися від створення електрокара. Минулого місяця вона найняла постійного співробітника з BMW, який керував розробкою електромобіля BMW i3. Раніше – у цьому році – Apple також залучила до роботи віце-президента Porsche з розробки шасі.

Компанія вже вела переговори з Hyundai та Kia, але вони не мали успіху – корпорація хоче випускати автомобілі тільки під брендом Apple.

Джерело: 9to5mac