Opel Astra 2022 шостого покоління: характеристики і старт продажу

Компанія Opel представила шосте покоління популярного хетчбека Astra.

Німецький виробник запропонує нове покоління Astra відразу у двох версіях. Вони побудовані на базі електричного гібрида, але з різними варіантами потужності. Новинка також буде доступною з бензиновим і дизельним двигуном.

Також змінилися розміри авто: загальна довжина була збільшена на 4 мм, а колісна база – на 13 мм. Ширина теж збільшилася на 51 мм порівняно з попередньою моделлю.

Виробник обладнав автомобіль новими технологіями. Astra отримала матричну світлодіодну технологію від Insignia з не менш ніж 84 світлодіодів на кожну фару. Круїз-контроль отримав технологію Stop & Go, а в інтер’єр впровадили 10-дюймовий сенсорний дисплей.

Компанія надасть широкий вибір комплектації двигунів – потужність варіюється від 110 до 225 к.с. Вперше буде доступною гібридна установка плагіну у двох конфігураціях. Залежно від трансмісії, будуть пропонуватися 6-ступнева механічна і 8-ступнева автоматична трансмісія.

Передзамовлення буде доступне вже цієї осені, а ось постачання заплановані на початок 2022 року.

Варто згадати, що це буде остання Astra з двигунами внутрішнього згоряння в Європі, враховуючи, що компанія Opel пообіцяла залишити виробництво тільки електрокарів до 2028 року.

І це не дивно, адже електрокари з кожним роком стають дедалі популярнішими. За червень на територію України було ввезено 623 електрокари.

Серед найпопулярніших марок – японські автомобілі Nissan і американські електрокари від Tesla і Chevrolet.