Авторинок зараз надзвичайно різноманітний. Можна купити новий транспорт в офіційних дилерів в Україні або ж придбати автомобіль з пробігом у межах держави. А ще є варіант купити за кордоном.

Нині є безліч способів, як обрати авто у Європі та США. Це дозволяє купити транспортний засіб з пробігом за вигідною ціною.

Факти ICTV розкажуть, як купити авто в Європі у 2021 році.

Де шукати

За останні кілька років алгоритм вибору авто з Європи дещо змінився. З’явилось безліч сайтів, на яких описана уся необхідна інформація.

Найпопулярніші – аукціони. Серед них:

Щоб купити тут транспорт, потрібно пройти реєстрацію та бути автодилером. Проте є сервіси, де можна придбати автівку на аукціоні через посередника.

Авто з Європи можна знайти і на сайтах оголошень:

Експерти все ж радять обирати аукціони. Там ви отримаєте повне описання технічних та зовнішніх характеристик, буде фото та інколи відео транспортного засобу. До того ж ви матимете більше гарантій, що, купивши авто, у вас не виникне проблем із продавцем.

У випадку з сайтами оголошень є ризик натрапити на недобросовісних людей. Тому там варто бути вкрай обережними. Якщо усе перевіряти, то проблем теж не має виникнути.

Як обрати

До вибору автомобіля на сайтах та аукціонах потрібно підходити дуже відповідально. Завжди користуйтесь лише перевіреними компаніями та продавцями.

Якщо ви не впевнені у добросовісності людини чи компанії, яка пропонує вам транспортний засіб, не пошкодуйте коштів на експертний огляд або з’їздіть подивитися авто самостійно.

За можливості скористайтесь різними сервісами перевірки. Одним з таких є DAT International, де можна подивитись правильність технічних характеристик, комплектації авто, а також його середньоринкову вартість.

Марку та зовнішній вигляд автомобіля обирайте, спираючись на ваші вподобання. Але перевірте, щоб транспорт був випущений після 2010 року, відповідав екологічному стандарту не нижче Євро-2 та мав сертифікат походження.

Ціни на популярні авто у 2021 році

Вартість авто у Європі варіюється у середньому від €10 тис. до €20 тис.

Зокрема, BMW можна купити за €10-16,5 тис., Audi – €12-19 тис., Skoda – €9-14 тис., Opel – €10-16 тис., Mercedes-Benz – €8-13,5 тис.

Які документи потрібні для оформлення купівлі

Ось ви вже обрали автомобіль і готові оплатити його та нарешті ним користуватися. Але перед цим не забудьте усе правильно оформити. Для цього потрібні такі документи:

сертифікат на автомобіль;

договір купівлі-продажу;

документ про отримання тимчасових номерних знаків;

тимчасове страхування;

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

митна декларація на транспортний засіб;

акт митного огляду та інші документи, отримані під час перетину кордону.

Також вам може знадобитись паспорт громадянина України або закордонний паспорт, якщо ви будете самостійно перевозити авто. Та не забудьте про ІПН.

Ввезення авто в Україну

До карантину покупці зазвичай самостійно забирали за кордоном придбаний автомобіль та їхали ним на територію України. Проте пізніше ситуація дещо змінилась.

Тепер транспортні засоби доставляють автовозами, а не власним ходом.

Найкраще для цього задіяти брокера. Це спростить перетин кордону. Вартість його послуг коливається від $300 до $600.

За перетин кордону у вас можуть попросити заплатити 250 грн.

Розмитнення авто

Розмитненням авто та остаточним його оформленням ви вже займатиметесь самостійно. Для цього вам потрібно буде звернутись у Митну службу та заплатити за послугу.

Суму потрібно буде розрахувати за формулою:

Ставка (базова)+Vе+Fе

Ставка (базова) – залежить від віку авто. Якщо транспорту не більше, ніж 9 років, то ставка буде нульовою. А вже старші авто мають свою ціну: 10 років – €25; 11 років – €50; 12 років – €75; 13 років – €100; 14 років – €125; 15 і більше років – €150.

Vе – це сума у євро, яку ви отримаєте, якщо помножите об’єм двигуна на відповідний йому коефіцієнт. До 2 000 кубічних сантиметрів та від 3 001 до 4 000 кубічних сантиметрів він складає 0,25. Якщо об’єм двигуна від 2 001 до 3 000 кубічних сантиметрів, то множимо на 0,2; від 4 001 до 5 000 – 0,35; понад 5 000 – 0,5.

Fе – якщо ваше авто з дизельним або напівдизельним двигуном, то ви додаєте ще 100 євро.

Після того, як ви все оплатили та оформили документи, вам мають видати посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.

Останнім кроком стане постановка автомобіля на облік у сервісному центрі МВС. Там також доведеться заплатити за послуги 600 грн та ПДВ.

Тепер ви стали щасливим власником авто та можете насолоджуватись поїздками на транспорті.

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