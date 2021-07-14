Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E встановив новий світовий рекорд, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса за паливною ефективністю електромобілів.

Головний конкурент Tesla Model Y зміг перевершити усі теперішні аналоги на ринку.

Автомобіль зміг проїхати 1 350 км з двома зупинками для підзарядки. Загалом на швидке відновлення енергії витратилося 45 хвилин.

Водії електричного Mustang не вперше відправляються на авто у тривалу подорож – Пол Кліфтон, Фергал Макграт і Кевін Брукер раніше вже встановлювали аналогічні рекорди на бензинових авто.

На подолання такої дистанції знадобилося 27 годин. Щоб витрачати заряд акумуляторів максимально ефективно, команді довелося тримати середню швидкість в 50 км/год упродовж всієї поїздки.

– Цей рекорд показав, що електрокари здатні долати тривалі дистанції, а не тільки пересуватися в межах міста, – повідомили Пол і Кевін.

Раніше австралійський раліст Брендан Рівз побив світовий рекорд дальності пробігу на одній заправці воднем.

Перегоннику вдалося проїхати без підзарядки на Hyundai Nexo 887 км. Для порівняння, за таку саму дистанцію стандартний бензиновий автомобіль викинув би в навколишнє середовище близько 126 кг вуглекислого газу. Hyundai Nexo викидав у повітря лише водяний пар.

Джерело: InsideEvs