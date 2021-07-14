Користувачі Tesla почали масово скаржитися на гризунів, які знищують їхні електрокари. Компанія відмовляється відшкодовувати збитки власникам дорогих автомобілів.

Лікарка Сара Вільямс з Мангеттену розповіла про подібний інцидент. Під час відкриття капота електрокара з нього вивалився гризун.

Причиною цього може бути ізоляція кабелів – деякі з них мають в складі сою, яка привертає дрібних тварин запахом.

За її словами, на ремонт кабелів знадобилося понад місяць, а вартість обслуговування досягла $5 тис.

– Більшість автовиробників використовують сою в ізоляції кабелів для нових авто через дешевизну та екологічність, – написав радник з обслуговування Tesla Хосе Соліс в електронному листі Вільямс.

Проблема стосується не тільки автомобілів Tesla, але компанії Ілона Маска поки вдалося уникнути судових позовів.

Перевірка якості електрокарів Tesla

Раніше Tesla опублікувала відео з тестуванням своїх авто на заводі в Китаї. Кожен електрокар проходить відразу 25 випробувань. Це необхідно для відповідності стандартам якості.

Однак власники цих авто часто скаржаться на ненадійність скляного даху і погану якість фарбування.