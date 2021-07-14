У Києві на паркувальних майданчиках встановлюють інформаційні таблички нового зразка.

Таблички містять інформацію про паркувальну зону, графік роботи майданчика, вартість паркування і розмір штрафу.

А також на ній розміщені способи безготівкового розрахунку із QR-переходом до оплати, оскільки із 1 липня Київ перейшов на безготівкову оплату за паркування.

Для зручності інформація дублюється англійською мовою.

Нові тарифи та QR-код: на парковках Києва з’явилися інноваційні таблички / 4 фотографии

У центрі Києва таблички встановили на 26 паркувальних майданчиках. Вже незабаром вони з’являться на території всього міста.

Для того, щоб водії змогли пристосуватися до нововведень, до 16 липня у Києві триває період лояльності.

Замість постанови про порушення водії отримують інформаційну довідку з роз’ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Наразі інспектори роздали понад 5000 таких повідомлень.

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Із 1 липня почали діяти нові тарифи на паркування автомобілів у центрі Києва. Вартість 1 години паркування у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, становить 35 грн.

А година паркування у ІІ зоні, тобто на прилеглих до центру територіях, тепер коштує 25 грн. У спальних районах міста вартість паркування залишилася без змін – 5 грн/год.