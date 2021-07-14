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Факти / Lifestyle / Авто
Валентина Чорна |

Нові тарифи та QR-код: на парковках Києва з’явилися інноваційні таблички

таблички на парковках

У Києві на паркувальних майданчиках встановлюють інформаційні таблички нового зразка.

Таблички містять інформацію про паркувальну зону, графік роботи майданчика, вартість паркування і розмір штрафу.

А також на ній розміщені способи безготівкового розрахунку із QR-переходом до оплати, оскільки із 1 липня Київ перейшов на безготівкову оплату за паркування.

Для зручності інформація дублюється англійською мовою.

нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
нові інформаційні таблички на парковках
Нові тарифи та QR-код: на парковках Києва з’явилися інноваційні таблички / 4 фотографии

У центрі Києва таблички встановили на 26 паркувальних майданчиках. Вже незабаром вони з’являться на території всього міста.

Для того, щоб водії змогли пристосуватися до нововведень, до 16 липня у Києві триває період лояльності.

Замість постанови про порушення водії отримують інформаційну довідку з роз’ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Наразі інспектори роздали понад 5000 таких повідомлень.

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Із 1 липня почали діяти нові тарифи на паркування автомобілів у центрі Києва. Вартість 1 години паркування у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, становить 35 грн.

А година паркування у ІІ зоні, тобто на прилеглих до центру територіях, тепер коштує 25 грн. У спальних районах міста вартість паркування залишилася без змін – 5 грн/год.

Джерело: КМДА

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