Нове покоління легендарного Mercedes-Benz SL покажуть публіці вже зовсім скоро, а поки виробник розкрив деякі подробиці про родстер.

Автомобіль класу люкс отримає назву Mercedes-Benz AMG SL Roadster і дебютує в кінці цього року як модель 2022 року.

Раніше Mercedes розповів про наявність повного приводу і жорсткого шасі. Майбутній спорткар отримає відкидний верх, про що говорить слово Roadster в назві.

Тепер компанія представила інтер’єр авто – найбільшою зміною є повернення до стандартної кількості сидячих місць – два спереду, і два ззаду. З огляду на розміри салону автомобіля, задній ряд не призначений для перевезення дорослих пасажирів.

Центральна цифрова панель отримала 12,3-дюймовий цифровий екран, який дозволив позбутися від всіх фізичних кнопок.

Зверху панелі розташований 11,9-дюймовий сенсорний екран у портретному стилі, і його головна особливість – електричне регулювання. Ця технологія дозволить налаштувати зображення екрану під водія.

У списку опцій з’явиться і проєкційний дисплей. Він використовує доповнену реальність для тривимірного зображення даних. Завершують зовнішній вигляд металеві решітки динаміків, з яких складається звукова система Burmester і вентиляційні отвори в формі турбін.

Виробництво нового SL буде проходити на заводі Mercedes в Бремені, Німеччина, де й вироблялася попередня модель шостого покоління.

Далеко не всі автомобілі компанії Mercedes виявляються успішними. Раніше компанія почала відгук 1,4 тис. моделей S-класу. Як виявилося, в бензинові авто встановили кермову тягу поганої якості. Ця проблема може призвести до масових ДТП на дорогах.

Джерело: Motor1

Фото: Motor1, Unsplash