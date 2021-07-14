Кабінет міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Зокрема, оновлення стосуються двох дорожніх знаків.

Відтепер знак з написом Пост ДАІ замінять на знак Дорожня станція патрульної поліції.

Це рішення ухвалили у зв’язку з тим, що з 2015 року в Україні ліквідовано Державну автоінспекцію, а функції з контролю покладено на Департамент патрульної поліції.

Крім цього, зміни стосуються дорожнього знаку 5.49, де вказано обмеження швидкості у населених пунктах.

Цифру 60 буде змінено на 50, оскільки ще у 2017 році набули чинності зміни, згідно з якими дозволена швидкість руху в населених пунктах знижується до 50 км/год.

В Україні нові дорожні знаки набудуть чинності з 1 листопада 2021 року. Про відповідні нововведення повідомив Укравтодор.

Частину зображень дорожніх знаків привели у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнили новими дорожніми знаками.

Також в Україні з’явиться низка дорожніх знаків, на які виник попит через появу нових транспортних засобів.

Факти ICTV пропонують пройти тест на знання нових дорожних знаків.