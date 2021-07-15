Міністерство інфраструктури України опублікувало законопроект № 42418/1/1‑20, що обмежує ввезення та реєстрацію автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами на територію країни.

Зміни стосуватимуться як вживаних, так і нових авто.

Ввезення та реєстрацію на території України вживаних автомобілів з дизельними двигунами пропонують заборонити вже з 1 липня 2027 року.

Нові автомобілі з дизельними та бензиновими двигунами можуть опинитися під забороною на ввезення з 1 липня 2030 року.

У законі передбачено винятки: автомобілі Збройних сил та інших військових формувань не потраплять під заборону. Зміни не зачеплять і транспортні засоби для фермерських господарств, а також старі автомобілі, виготовлені до 1 січня 1981 року.

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Проект закону розмістили для публічного обговорення, після чого різні держоргани будуть його погоджувати. Далі законопроект зареєструють у парламенті.

Ввезення електрокарів в Україну

Україна – не перша держава, яка планує накласти заборону на авто з двигунами внутрішнього згоряння. Велика Британія відмовилася від продажу таких автомобілів і мікроавтобусів з 2030 року і планує скоротити викиди до нуля вже у 2050 році.

Норвегія теж зведе до нуля продаж неекологічних авто до 2025 року, а в Данії під заборону потраплять навіть гібридні авто, але вже у 2035 році.

Єврокомісія 14 липня запропонувала свій варіант боротьби зі зміною клімату. До 2030 року стане незаконним продаж дизельних і бензинових авто в країнах, що входять до ЄС.

За червень 2021 року в Україну було завезено 623 електрокари, і з кожним роком вони стають дедалі популярнішими. За перші шість місяців в Україні зареєстрували понад 3,6 тис. електрокарів, що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У червні українці найчастіше купували Nissan Leaf – 180 реєстрацій, Tesla Model 3 – 69 авто і Chevrolet Bolt – 40 одиниць. 90% з цих електрокарів – вживаних.