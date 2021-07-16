Автомобільна компанія Subaru планує оснастити універсал Levorg 2021 зовнішньою подушкою безпеки.

Автомобіль орієнтований на ринок Японії, а модель першого покоління показали публіці ще у 2014 році.

Зовнішня подушка безпеки призначена для захисту пішоходів у разі аварії. Система моментально надуває подушку на передній частині автомобіля – у нижній частині бампера і лобового скла.

Subaru згадує, що технологія для захисту пішоходів може не спрацювати за певних умов. Наприклад – за низької швидкості або невідповідної температури.

Читайте Як купити авто в Європі у 2021 році

Levorg – не перший серійний автомобіль, оснащений цією функцією безпеки. Ще у 2012 році Volvo V40 отримав аналогічну опцію, але і тут були деякі нюанси. Система спрацьовувала тільки на швидкості 20-50 км/год. Температура теж грає роль – подушка надувається тільки за температури від -20 до +70 °С.

Схожі системи розроблялися і на випадок ДТП за участю іншого авто. У 2019 році ZF продемонструвала подушку безпеки, встановлену на бічному порозі автомобіля, яка могла поглинути частину енергії від удару.

Революційний дисплей Mercedes

Не тільки японська компанія Subaru експериментує з різними системами автомобіля. Компанія Mercedes недавно показала інтер’єр нового Mercedes-Benz AMG SL Roadster, який отримав унікальний дисплей для навігації. Головна особливість екрану – електричне регулювання.

Завдяки цьому водій зможе налаштувати відображення інформації під себе, підвищивши при цьому комфорт водіння.

Фото: Subaru