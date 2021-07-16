Ми спробували розібратися, що собою являє цей гібрид, скільки він коштує і як почувається на наших дорогах.

Скільки коштує Infiniti QX60 ?

Тестовий Infiniti QX60 Hybrid в комплектації Elite вартує 1 532 690 грн. За ці гроші ви отримаєте бензиновий двигун об’ємом 2,5 л (+ електромотор і батарея), варіатор CVT і повний привід. Далі ми спробуємо розібратися, а що ж ви отримаєте за ці гроші і чи варте воно того.

Який на вигляд?

Infiniti QX60 вже давно не новинка на дорогах, і п’ятирічний QX60 на перший погляд нічим не відрізняється від того, який ви сьогодні побачите в автосалоні. Так, це довгожитель, але з часом його дизайн не застарів.

Тест-драйв Infiniti QX60 Hybrid: максимальний комфорт / 4 фотографии

На вигляд він, як і раніше, дорогий та стильний – все як годиться в преміальному сегменті. Такий ось класичний костюм, який не старіє. Щонайменеше – зовні, але про це трохи пізніше.

Що є і чого немає в салоні Infiniti QX60?

У салоні вас зустрінуть дорогі матеріали, добротна збірка та лоскот. Зроблено все дуже круто, але явно не в ногу з часом.

Я думаю, що з оновленнями японці дещо затягнули і його вже давно чекали

Нове покоління Infiniti QX60, яке показали у червні цього року, значно відрізнятиметься від нинішнього. Якщо коротко, то це як порівняти телефон Vertu і останню версія Iphone.

Тест-драйв Infiniti QX60 Hybrid: максимальний комфорт / 6 фотографий

У нинішньому поколінні QX60 безліч кнопок на центральній консолі, дуже проста графіка 8-дюймового сенсорного екрана, CD-чейнджер, що викриває вік нинішньої моделі. Благо, все зроблено дуже якісно і розібратися доволі легко.

Салон просторий, світлий і приємний. Натуральна шкіра, вставки під дерево, 7-місний салон, тризонний клімат-контроль, монітори в підголівниках – все це про затишок і комфорт Infiniti QX60. Передні сидіння в нашій версії були оснащені підігрівом і вентиляцією, також був підігрів керма і сидінь другого ряду.

Як вишенька на торті – аудіосистема Bose 5.1 Surround Sound з 14 динаміками, потужністю 372 Вт і панорамний дах.

Infiniti QX60 – це велика сімейна яхта, на якій хочеться їхати і не зупинятися.

Місця вистачить усім, в салоні дуже просторо, і навіть на третьому ряду можна цілком комфортно всістися, принаймні підліткам.

Тест-драйв Infiniti QX60 Hybrid: максимальний комфорт / 5 фотографий

Екрани в підголівниках прекрасно підходять для перегляду мультиків малюками, а склавши третій ряд сидінь, можна збільшити багажний відсік, об’єм якого після цього становитиме 1 155 л.

Де тут Hybrid ?

Гібридна система Infiniti QX60 називається Direct Response Hybrid і містить у собі кілька компонентів.

Основним є бензиновий компресорний мотор об’ємом 2,5 л і потужністю 231 к.с.

Другим компонентом є електромотор потужністю 19 к.с. і батарея.

Електромотор допомагає автомобілю на старті і робить Infiniti QX60 більш жвавим.

Гібрид зазвичай асоціюють з економією палива та його низькими витратами, але не у випадку з Infiniti QX60.

Тут витрати палива в місті становлять 13-13,5 л на 100 км, а от на трасі все трохи веселіше, і можна домогтися показника 7-7,5 л.

Як їде українськими дорогами?

Сумарна потужність гібридної установки становить 250 к.с., а сумарний крутильний момент – 368 Нм. Їде Infiniti QX60 доволі бадьоро, але при цьому залишається дуже комфортним кросовером. У салоні тихо, підвіска практично не помічає вади наших доріг.

Тест-драйв Infiniti QX60 Hybrid: максимальний комфорт / 4 фотографии

У парі з двигуном внутрішнього згоряння працює безступеневий варіатор CVT.

Привід Infiniti QX60 – повний, All-Mode 4WD. Завдяки цьому ви абсолютно спокійно можете розраховувати на QX60 поза асфальтом. Головне – не забувати про гарний обвіс і тверезо оцінювати можливості кросовера.

Підсумки

Infiniti QX60 – це кросовер, який підійде тим, хто шукає великий і комфортний автомобіль для сім’ї.

Infiniti QX60 – не застарів зовні, однак салон виказує вік моделі, і тут нічого не подієш. А новий Infiniti QX60 з’явиться на американському ринку лише наприкінці 2021 році.

Брати старий або зачекати на новий? Вирішувати, як завжди, вам.