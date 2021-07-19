Сьогодні, 19 липня, на Київ обрушилася сильна гроза.

За лічені хвилини на дорогах столиці утворилися затори, а деякі ділянки затопило. Комунальники не встигали боротися із негодою, про що свідчать фото та відео жителів Києва.

Окрім затоплених станцій метро та переходів, негода позначилася і на приватному транспорті. У кількох районах Києва автомобілі фактично плавали затопленими вулицями, а деякі авто самостійно пересуватися вже не зможуть.

Як убезпечити авто в дощ – правила

мінімізувати дистанцію поїздки;

захистити від води генератор, стартер, переривник-розподільник, свічки та роз’єми;

зменшити швидкість пересування до 5-10 км/год;

рухатися рівномірно без перемикання передач;

дати просохнути мотору після поїздки.

Як правильно паркувати авто в дощ

У першу чергу – знайти височину. Це мінімізує шанси затоплення або пошкодження авто.

Слід звернути увагу на розташування ливнівок – біля них не варто паркуватися. Листя та дрібне сміття можуть їх забити, і рівень води почне підійматися.

Дерева також становлять велику небезпеку для авто – навіть падіння гілок може серйозно пошкодити транспортний засіб.

Вода затопила авто: чи можна відшкодувати збитки

За словами представників юридичної фірми Дорожній Адвокат, якщо автомобіль застрахований від випадку затоплення авто – страхова компанія повинна відшкодувати збиток. В інших випадках – витрати на ремонт авто покриваються коштами власника.

Звісно, можна отримати і компенсацію від балансоутримувача – якщо автомобіль був запаркований правильно, але через несправності ливнівки його затопило. Для цього потрібно через суд довести, що балансоутримувач не виконував свої обов’язки та це призвело до збитків.

Якщо автомобіль вже затопило – краще віддати його на СТО. Швидкий техогляд можливих пошкоджень допоможе вберегти від несподіваних несправностей та непередбачених витрат на ремонт.

Фото: Київ Оперативний, Unsplash