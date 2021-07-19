Компанія Telsa відкрила підписку на автопілот для електрокарів. Функція отримала назву Full Self-Driving і коштує $199 на місяць. Власникам Tesla тепер не доведеться платити $10 тис. одноразовим платежем за купівлю автопілота.

Підписка не є довгостроковим зобов’язанням, і клієнти можуть скасувати її в будь-який час.

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Однак компанія попереджає водіїв про те, що цей пакет функцій не робить автомобіль повністю автономним, і для безпеки необхідно завжди контролювати ситуацію на дорозі.

Раніше компанія Tesla випустила нову бета-версію свого програмного забезпечення Full Self-Driving. Сам же Ілон Маск закликав водіїв проявляти параною під час використання автопілота, оскільки система може працювати з помилками.

Tesla атакують гризуни

У липні власники Tesla масово скаржилися на атаки гризунів, які знищують проводку електрокарів.

Виявляється, ізоляція кабелів була проведена з використанням сої, яка привертає дрібних тварин. У компанії відмовляються платити компенсацію за гарантією. Подібна проблема зустрічається не тільки в автомобілях Tesla.

Джерело: BusinessInsider