КМДА оприлюднила та затвердила нові паркувальні зони Києва.

Для визначення нових зон було використано дані Tomtom Move O/D – джерела статистики автомобільних поїздок у великих містах.

Переглянути зміни можна на електронних картах Київ Цифровий та Інспекції з паркування.

Зони було розділено на три частини, зважаючи на їхній попит та місце розташування.

Зона I охоплює центр Києва – місце з найбільшим попитом на паркування. Раніше зона охоплювала 66 паркувальних майданчиків на 1 451 машиномісце. Після змін до її складу вже входять 224 майданчики з розрахунком на 4 320 автомобілів.

Зона ІІ зменшилася майже вдвічі за місткістю: з 247 до 123 майданчиків, та з 4 856 до 2 847 місць для автівок. Однак сама площа зони збільшилася, спираючись на дані з мапи.

Зона ІІІ – спальні райони з найменшим трафіком та попитом на паркування.

За даними КМДА, зони паркування не змінювались ще з 2011 року.

Ціни на паркування у Києві

Ціни на паркування у Києві також змінилися. З 1 липня 2021 року вартість одної години паркування у І зоні становитиме 35 грн.

За годину паркування у другій зоні доведеться заплатити 25 грн. За місце у спальних районах – 5 грн/год.