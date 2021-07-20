Вихід Ford Bronco став проблемним через пізні постачання. І хоча перші автомобілі вже дібралися до своїх господарів, компанія може зіткнутися з новою проблемою – погана якість виробництва Bronco 2021 року.

Члени форуму Bronco6G повідомляють про проблеми з дахом позашляховика, на поверхні якого може з’явитися візерунок у формі сот. На щастя, зміна тільки візуальна – поверхня залишилася такою самою на дотик.

Дах – не єдина проблема даної моделі. Інші користувачі повідомляють про проблеми з обшивкою стелі, яка відділяється від панелі даху. Можливо, вся справа в поганій якості збірки або матеріалів. Деякі учасники форуму скаржаться на нерівні стики даху, і вони помітні зблизька.

– Мій автомобіль був доставлений три тижні тому без видимих ​​проблем. Навіть поверхня даху була однорідною за кольором і текстурою, а оббивка стелі була чудовою, – повідомив користувач PREMiERdrum.

Пізніше учасник форуму додав, що через три тижні обшивка даху початку облазити, а зовнішній корпус покрився візерунками у формі сот.

За словами того ж користувача мережі, проблеми пов’язані з якістю ламінування покрівлі.

Позашляховик Ford Bronco почали виробляти в травні 2021 року, а ціни стартують від $28 тис.

Фото: Ford, bronco6g

Джерело: bronco6g