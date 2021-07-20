Volkswagen Passat Limited Edition 2022 року стане останньою моделлю седана в Сполучених Штатах.

Щоб попрощатися, компанія додає кілька стильних штрихів до цієї обмеженої моделі. Компанія планує випустити 1 973 авто. Число 1973 знаменує рік, коли автомобіль вперше був запущений в продаж в Німеччині.

Німецький концерн також згадав і про інші значущі числа для цієї легендарної моделі седана.

Бренд створює 411 Passat Limited Edition в кольорі Aurora Red Metallic. Інтер’єр також отримає незвичайний колір – Titan Black. Цей номер є оригінальним виробничим кодом автомобіля Passat.

Ще 423 моделі отримають забарвлення Racing Green Metallic, а салон пофарбують в Mauro Brown. VW виробляє американський Passat в місті Чаттануга, штат Теннессі, і ця цифра є кодом міста.

Компанія виробляє 524 авто в корпусі Pure White і всередині Mauro Brown. Йдеться про відкриття фабрики в місті Чаттануга 24 травня 2011 року.

Решта 615 примірників з’являться в продажу в кольорі Platinum Grey Metallic з інтер’єром Titan Black.

Passat Limited Edition будуть відрізнятися не тільки фарбуванням – всі версії в стоці отримують 18-дюймові колісні диски, чорні ковпаки дзеркал та світлодіодні фари. Інтер’єр також трохи зміниться – внизу підставок під склянку будуть спеціальні килимки.

Сидіння будуть спортивними, і кожне з них отримає підігрів. У стандартну комплектацію входить також система допомоги паркування.

За базову версію Passat Limited Edition 2022 попросять $30 295.

Фото: Motor1