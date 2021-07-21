Вихід нового Nissan Juke відбувся у вересні 2019 року, і тепер він доступний для замовлення в Україні.

Автомобіль змінився в розмірах – місця на другому ряду стало більше, як і в багажнику. Компанії також вдалося знизити вагу.

В Україні кросовер буде продаватися з двигуном на 114 к.с. На вибір дається дві коробки передач: 6-ступнева механічна і 7-ступнева автоматична. Середня витрата палива – 6.0 л/100.

Вартість комплектацій Nissan Juke 2021:

Visia – 522 900 грн

Acenta – від 579 290 грн до 623 090 грн

N-Connecta – 668 400 грн

Tekna – 713 570 грн

N-Design – 798 090 грн

Новинка Nissan стане доступною в 11 кольорах кузова і з трьома варіантами кольору даху.

Комплектації будуть відрізнятися і дисками: базова отримає 16-дюймові сталеві диски, а дорогі – легкосплавні від 17 до 19 дюймів.

Автомобіль буде оснащений Bluetooth і USB, але великий тачскрін з Android Auto та Apple CarPlay доступний тільки в дорогих версіях.

Nissan Juke 2021 зробили розумнішим, – він отримав систему контролю рядності, автоматичного перемикання світла і шість подушок безпеки. Всі ці функції доступні навіть в базовій комплектації.

Дорожчі версії отримають підігрів дзеркал і сидінь, парктроніки, камеру заднього виду і клімат-контроль.

Автомобілі Nissan в Україні

Електричні автомобілі Nissan лідирують за кількістю ввезення на територію України за червень. З 623 автомобілів було ввезено 180 моделей Nissan Leaf. Tesla Model 3 помітно відстала від лідера – всього 69 екземплярів.

Також статистика показала збільшення популярності електрокарів – за перші шість місяців в Україні зареєстрували понад 3,6 тис. електричних авто, що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: AutoNews

Фото: Nissan