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Факти / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Величезний дисплей і клімат-контроль: інтер’єр Kia Sportage показали в мережі

Величезний дисплей і клімат-контроль: інтер’єр Kia Sportage показали в мережі

Kia Sportage п’ятого покоління (NQ5) скоро з’явиться в автосалонах Південної Кореї. Компанія розкрила подробиці інтер’єру новинки.

Базова комплектація отримала монохромний мультимедійний дисплей, а також звичайну обробку салону.

Kia Sportage

Kia Sportage

Топові версії отримали сенсорний дисплей, просунуту систему клімат-контролю та інші функції.

KIA Sportage

Модель NQ5 Sportage нагадує NX4 Hyundai Tuxon за оснащенням і технологіями. Новинка дещо вища за свого попередника – на 180 мм, а осі розташовані на 85 мм далі одна від одної.

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Автомобіль з’явився ву продажу 6 липня на території Південної Кореї, і встиг завоювати популярність. Новинку попередньо замовили 16 078 осіб за один день.

Двигунів буде кілька на вибір – 1,6-літровий з потужністю в 180 к.с. та 2,0-літровий турбодизель з максимальною потужністю в 186 к.с.

Про ціни та терміни появи новинки в Україні не повідомляється.

Джерело: FormaCar

Фото: Kia Worldwide, Kia

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