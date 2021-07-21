Kia Sportage п’ятого покоління (NQ5) скоро з’явиться в автосалонах Південної Кореї. Компанія розкрила подробиці інтер’єру новинки.

Базова комплектація отримала монохромний мультимедійний дисплей, а також звичайну обробку салону.

Топові версії отримали сенсорний дисплей, просунуту систему клімат-контролю та інші функції.

Модель NQ5 Sportage нагадує NX4 Hyundai Tuxon за оснащенням і технологіями. Новинка дещо вища за свого попередника – на 180 мм, а осі розташовані на 85 мм далі одна від одної.

Автомобіль з’явився ву продажу 6 липня на території Південної Кореї, і встиг завоювати популярність. Новинку попередньо замовили 16 078 осіб за один день.

Двигунів буде кілька на вибір – 1,6-літровий з потужністю в 180 к.с. та 2,0-літровий турбодизель з максимальною потужністю в 186 к.с.

Про ціни та терміни появи новинки в Україні не повідомляється.

Джерело: FormaCar

Фото: Kia Worldwide, Kia