Ми спробували розібратися, як їде Opel Corsa в наших умовах, чим може здивувати покупця і скільки за нього доведеться заплатити.

Скільки коштує Opel Corsa?

У нас на тест-драйві побував Opel Corsa в комплектації Elegance Plus, з турбованим бензиновим двигуном об’ємом 1,2 л потужністю 130 к. с. і 8-АКПП.

Вартість тестового автомобіля становить близько $24 тис.

Зовнішність Opel Corsa?

Opel Corsa має стильний, сучасний і ошатний вигляд. В ньому відчувається певний агресивний характер і спортивні нотки.

Тест-драйв Opel Corsa: ненудний Opel / 6 фотографий

Певного шарму додає двоколірний кузов із гострими лініями та колісні диски чорного кольору. Увиразнює всю цю красу акуратний спойлер на кришці багажника.

Все це має дуже соковитий і сучасний вигляд.

Що є і чого немає в салоні Opel Corsa?

У салоні Opel Corsa вийшов більш стриманим і менш емоційним. Все просто, чітко і на своєму місці. Ось тут читається класичний підхід німців до інтер’єру – все доволі просто, але максимально зручно. Opel Corsa запозичив селектор КПП і ще кілька елементів салону у своїх французьких братів, які тепер правлять парадом у Opel.

Тест-драйв Opel Corsa: ненудний Opel / 4 фотографии

За кермом Opel Corsa можна комфортно всістися навіть із моїм зростом 1,87 м. Сидіння зручні, в далекій дорозі не втомлюєшся. У Opel Corsa цікаво обіграли панель приладів і зробили її у вигляді прямокутного монітора. На перший погляд – трохи дивно, але звикати довго не довелося. Мультимедійна система з сенсорним екраном 10 дюймів підтримує Apple CarPlay і Androin Auto.

Тест-драйв Opel Corsa: ненудний Opel / 4 фотографии

Позаду трохи затісно буде втрьох, але двоє пасажирів там помістяться без втрати комфорту.

Багажник Opel Corsa очікувано невеликих розмірів, а його об’єм ставить 309 л.

Якщо підсумувати по салону, то хоч він і виконаний в сірих тонах і з німецької простотою, але свою харизму він все ж таки має. А може цю сірість салону затьмарює динаміка Opel Corsa?

Як їде нашими дорогами Opel Corsa?

Їде Opel Corsa несподівано бадьоро і провокує піднатиснути, хоча особливого нічого не очікуєш від трицілідрового бензинового турбомотора з об’ємом 1,2 л. Хетчбек зривається з місця і дострибує до першої сотні за 8,7 с.

Потужність двигуна становить 130 к.с., а максимальний крутильний момент – 230 Нм. Мотор працює в парі з 8-АКПП. Зв’язка працює злагоджено, без смикань та затримок.

Підвіска в Opel Corsa збалансована, але не жорстка. З нашими дорогами справляється, але потрібно бути насторожі. Їхати в Opel Corsa приємно, особливо за кермом. Є кілька режимів водіння, і їх можна перемикати залежно від бажання.

Витрата палива в місті у мене становила близько 8 л на 100 км.

На додачу до всього Opel Corsa непогано укомплектований системами безпеки. У тестовому авто були системи розпізнавання дорожніх знаків, утримання в смузі руху, екстреного гальмування і сигналізатор про ризик зіткнення.

Підсумки

Opel Corsa залишив про себе дуже приємні враження і показав себе яскравим, стильним і доволі бадьорим міським хетчбеком.

Так, салон може здатися дещо нудним на контрасті з яскравою зовнішністю, але як же добре він їде.

Вирішувати, як завжди, вам.