У 2021 році на території України було реалізовано і зареєстровано 48,4 тис. нових легкових автомобілів. Майже третина з них зареєстровані на компанії.

Улюбленцем серед приватних покупців став корейський Kia Sportage. Автомобіль цієї марки придбало 2552 українці. На другому місці опинився легендарний Toyota RAV-4, який відстав від лідера всього на десяток авто – кросовер придбало 2535 осіб. Nissan Qashqai теж потрапив на п’єдестал – компактний кросовер придбали 1119 українських водіїв.

На четвертому місці розташувався Renault Sandero, а на п’ятому – Mazda CX 5. За ними йдуть Hyundai Tucson, Suzuki Vitara, Mitsubishi Outlander та Renault Duster. На останньому місці опинився Volkswagen Touareg.

Корпоративні автопарки теж встигли поповнитися за цей рік – було зареєстровано 14,4 тис. нових легкових авто.

Лідером в цьому рейтингу став Reno Duster. З початку року компанії придбали 1718 нових авто цієї моделі. Renault Logan зайняв друге місце з результатом 805 авто. Toyota RAV-4 засвітився в лідерах і в цьому списку з показником у 598 авто.

Найпопулярніші вживані автомобілі за червень 2021

Українці люблять не тільки нові автомобілі. У червні 2021 року на територію країни ввезли 35,9 тис. вживаних авто.

У рейтингу найпопулярніших вживаних авто лідирують автомобілі німецького виробництва – Volkswagen. Друге місце займають американські Ford, а замикають трійку лідерів французькі Renault.

Фото: Reno, Kia, Unsplash