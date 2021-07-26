Автопілот Tesla переплутав Місяць з жовтим сигналом світлофора – глюк потрапив на відео

Автопілот Tesla знову створив проблеми для свого господаря. Цього разу він переплутав Місяць з жовтим сигналом світлофора.

Фірмова автономна система Autopilot автомобіля Tesla сплутала Місяць з жовтим сигналом світлофора, через що машина намагалася знизити швидкість.

Ролик, на якому зображений глюк Tesla, опублікував в Twitter користувач Jordan Nelson. Він також звернувся до глави компанії Ілона Маска і попросив його розібратися з проблемою. Однак Маск поки не реагував на це повідомлення.

Ба більше, цей автомобіль Tesla оснащений не просто стандартним Autopilot, а поліпшеною системою Full Self-Driving з розширеним функціоналом. Однак назва не відповідає реальності, бо автопілот досі відноситься до другого рівня (водій зобов’язаний тримати руки на кермі і втручатися в разі будь-якої проблеми).