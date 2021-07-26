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Факти / Lifestyle / Авто
Євгенія Шапоренко |

Автопілот Tesla переплутав Місяць з жовтим сигналом світлофора – глюк потрапив на відео

Автопілот Tesla переплутав Місяць з жовтим сигналом світлофора – глюк потрапив на відео

Автопілот Tesla знову створив проблеми для свого господаря. Цього разу він переплутав Місяць з жовтим сигналом світлофора.

Фірмова автономна система Autopilot автомобіля Tesla сплутала Місяць з жовтим сигналом світлофора, через що машина намагалася знизити швидкість.

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Ролик, на якому зображений глюк Tesla, опублікував в Twitter користувач Jordan Nelson. Він також звернувся до глави компанії Ілона Маска і попросив його розібратися з проблемою. Однак Маск поки не реагував на це повідомлення.

Ба більше, цей автомобіль Tesla оснащений не просто стандартним Autopilot, а поліпшеною системою Full Self-Driving з розширеним функціоналом. Однак назва не відповідає реальності, бо автопілот досі відноситься до другого рівня (водій зобов’язаний тримати руки на кермі і втручатися в разі будь-якої проблеми).

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Фото: Unsplash

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