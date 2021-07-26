Новий автомобіль від Lamborghini отримає гібридну установку. Про це повідомив генеральний директор компанії Стефан Вінкельман. Новинку покажуть наприкінці 2021 року.

Майбутній спорткар буде оснащений безнаддувним двигуном V12 з гібридним приводом, як у Lamborghini SIAN 2019 року.

Компанія планує представити дві нові моделі на базі Huracan і Urus у 2022 році. Двигуни V10 не з’являться на моделях наступного року.

Глава Lamborghini додав, що оновлена ​​модель Aventador з’явиться у 2023 році з гібридною установкою PHEV.

Зміни у комплектаціях збільшать вагу авто. Це недолік, який об’єднує всі авто Lamborghini. За словами компанії, варто звернути увагу на співвідношення ваги до потужності.

Можливо, автомобіль зроблять потужнішим для компенсації додаткової ваги. Більша кількість вуглецевого волокна та інших надлегких матеріалів може звести до мінімуму збільшення ваги.

Модель Huracan може залишитися без 5,2-літрового двигуна V10, який використовувався в Audi R8. Можливо, автомобіль отримає гібридну установку. Компанія не поспішає повністю відмовлятися від бензинових двигунів.