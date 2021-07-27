Geely Coolray

Компанія Geely розкрила подробиці про нове покоління бюджетного Coolray. Кросовер буде продаватися на китайському ринку під назвою Binyue.

Візуальних змін багато – оновлена ​​модель отримала агресивний передній бампер і нові світлодіодні фари. У салоні тепер красується великий екран мультимедійної системи. Виробник також збільшив кількість доступних опцій.

Завдяки новим 18-дюймовим дискам і червоним гальмівним супортам автомобіль має спортивніший вигляд. На задній частині даху розмістився спойлер, який поліпшить керованість автомобілем на великій швидкості.

Інтер’єр зробили чорно-золотим, але будуть версії й зі звичним сріблястим пластиком. Важіль коробки передач також змінився візуально. Діагональ дисплея мультимедіа – 12,3 дюйма. У салоні новинки з’явиться світлодіодне підсвічування для збільшення комфорту під час їзди.

Китайський кросовер отримає 1,5-літровий мотор від Volvo потужністю в 177 к.с. Автомобіль буде поставлятися із роботизованою коробкою передач і переднім приводом. Повний привод не передбачений.

На китайському ринку продаж оновленого Geely Binyue стартує у серпні цього року. Вартість попередньої версії кросовера – від $12 тис. Ціна на оновлену модель залишиться незмінною.

Джерело: Geely

Фото: Geely