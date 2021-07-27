Корейська компанія Hyundai опублікувала в мережі фото нового мінівена Hyundai Custo.

Новинка нагадує дизайном останню модель паркетника Hyundai Tucson. Особливою схожістю вирізняються радіаторна решітка та оптика.

Компанія позиціює його як сімейний автомобіль – він оснащений зсувними дверима для доступу до задніх сидінь.

За габаритами він буде меншим, ніж Hyundai Staria і Kia Carnival, але більшим, ніж Honda Odyssey.

Автомобіль планують продавати з двома версіями двигунів. Він буде оснащений 1,5 і 2,0-літровим бензиновими моторами потужністю 170 і 236 к.с. Перший двигун буде укомплектовуватися роботизованою коробкою передач. Любителі автоматики зможуть обрати двигун з більшою потужністю – його оснастять 8-ступневою коробкою передач.

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Про ціни та комплектації компанія розповість пізніше. Продажі Hyundai Custo стартують цього року на території Кореї.

Якщо автомобіль буде дійсно схожим на Hyundai Tucson, то на ринку України він завоює популярність. У 2021 році було зареєстровано 48,4 тис. нових легкових автомобілів, і Hyundai Tucson потрапив до топу найпопулярніших авто. Його придбало 949 українців.

Джерело: Motor1

Фото: Hyundai