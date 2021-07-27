Porsche Vision Renndienst

Компанія Porsche опублікувала перші фотографії інтер’єру футуристичного мінівена Vision Renndienst.

У листопаді 2020 року німецький автовиробник представив 15 концептуальних автомобілів, побудованих у період з 2005 по 2019 рік. Vision Renndienst був одним із них. Тепер компанія представила дизайн салону мінівена.

Інтер’єр автомобіля дивує – місце водія розташоване посередині передньої частини транспорту. За словами Porsche, салон продуманий як автономний транспортний засіб, і водій не зобов’язаний стежити за дорогою. Сидіння також може повертатися на 180 градусів.

Vision Renndienst отримав і асиметричні вікна – вони створюють всередині дві окремі області.

Доступ до цифрової приладової панелі – тільки у водія, а два пасажирські сидіння розташовані трохи позаду.

Завдяки такому компонуванню пасажири можуть насолоджуватися чітким оглядом дороги попереду і власними екранами приладової панелі. Третій ряд складається з багатомісного сидіння із вигнутими сторонами.

Про трансмісію компанія деталі не поспішає розкривати. Відомо, що транспорт повністю електричний, а акумулятор захований у днище.

Інший електромобіль від Porsche вже побував на тест-драйві у Фактів ICTV. Porsche Taycan часто називають сумішшю моделей 911 і Panamera у плані дизайну. Він – справжній магніт на дорогах, що притягує погляди абсолютно всіх учасників дорожнього руху.

Джерело: InsideEVs

Фото: Porsche