Німецькі авто, пригнані з-за кордону, завжди мали попит. І це не дивно – у країні відразу кілька найкращих виробників авто, а самі німці вкрай дбайливо ставляться до свого транспорту. Автобани теж дозволяють не турбуватися про стан підвіски.

Ціни на автомобілі з Німеччини набагато нижчі за ціни на аналогічні авто в Україні. Наприклад, бюджетні моделі в Україні дорожчі майже втричі.

Однак тут не обійшлося без нюансів – продавці часто приховують справжній стан транспорту. У Німеччині бази даних про пробіги автомобілів недоступні для широкого загалу. Продавці користуються такою можливістю, зменшуючи реальний пробіг на одометрі.

Це не найбільша проблема. Набагато гірше – купити втоплений автомобіль. Візуально визначити втоплене авто вкрай складно, особливо, якщо продавець зробив передпродажну підготовку. Нещодавно в Німеччині були повені, які затопили вулиці та підземні стоянки. Імовірність купити втоплені авто на ринку вживаних автомобілів різко зросте.

Чим небезпечні втоплені автомобілі

Керівник DenyCars Сергій впевнений, що відновлювальні роботи над автомобілем допоможуть зменшити наслідки затоплення, але тільки в тому випадку, якщо їх зробити вчасно. Такі автомобілі простіше продати, ніж займатися ремонтом або відновленням. Ремонт може обійтися у тисячі доларів.

Коли вони потрапляють на територію України – довгострокового ремонту практично не уникнути.

Основні проблеми в автомобілях-потопельниках – це постійні відмови електрообладнання, систем АБС, ESP, подушок безпеки, коробок передач, двигунів, мостів, корозія кузова, гниття салону. Вода може з легкістю закоротити будь-яку мікросхему або контакт, а експерти не можуть цього передбачити.

Як визначити втоплене авто

І хоча в Європі такі автомобілі найчастіше утилізують, деякі з них встигають потрапити до України. Без ретельного огляду визначити втоплений автомобіль практично неможливо.

– Покупцеві автомобіля варто звернути увагу на роботу електроніки – найчастіше вона не працює після потрапляння води. Навіть оптика з конденсатом може показати справжній стан транспорту, – повідомили у DenyCars.

Салон теж може розкрити деякі секрети – затхлий запах і пісок не потрапляють всередину авто просто так. Ідеально чистий салон вживаного авто може вказати на передпродажну підготовку потопельника. Каркас сидінь не прикривається тканинною оббивкою – наявність на ньому іржі теж покаже стан транспортного засобу.

Обов’язково варто заглянути під капот – у важкодоступних місцях може залишитися пісок, який не вдалося вимити.

За словами керівника DenyCars, навіть у відсіку для запаски може залишитися волога, тому це місце також потрібно ретельно оглянути.

У бюджетних автомобілів також повинна працювати вся електроніка – несправний підігрів сидінь і скла розкажуть про автомобіль більше, ніж сам продавець.

Шумоізоляція часто збивається в грудки після потрапляння вологи – висушити її без демонтажу практично неможливо. Якщо в ній залишилася волога – включення опалення зробить вікна запітнілими.

Що робити, якщо куплений автомобіль виявився потопельником

В першу чергу, потрібно терміново їхати на ТО. Експертам необхідно оглянути загальний стан автомобіля, перевірити на наявність вологи в салоні та двигуні. Роботу електроніки також будуть ретельно перевіряти. У більшості випадків автомобіль доведеться розбирати та висушувати, позбавляючи від вологи.