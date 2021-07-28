Страховий поліс для авто є обов’язковим на території України, і це варто врахувати при купівлі автомобіля з рук. Переоформляти поліс на своє ім’я не обов’язково, але це можна зробити задля уникнення можливих проблем.

Згідно із Законом № 5090-VI, продавець автомобіля має право передати поліс покупцеві. Також він може анулювати документ і отримати грошове відшкодування. Про вибір одного з двох варіантів зазвичай вирішується між учасниками угоди.

У разі передачі поліса новому власнику разом з авто, документ зберігає силу до закінчення терміну його дії.

Це означає, що новий власник не зобов’язаний переоформляти на себе страховий поліс. Права та обов’язки страхувальника переходять до нового власника транспортного засобу.

Причина цього досить проста – страхується сам транспортний засіб, а не власник.

Однак існують ризики для нового власника авто. Продавець авто може анулювати дію документа в будь-який момент без відома покупця машини. Для цього достатньо попередити страхову компанію за 30 днів.

Найчастіше це трапляється після конфлікту між двома сторонами угоди.

Сама ж страхова компанія не попереджає нового власника про припинення дії поліса.

Якщо продавець анулює дію поліса, в разі ДТП страхова не відшкодує збиток.

Щоб убезпечити себе від таких проблем, варто перевіряти термін дії поліса у базі даних МТСБУ, або переоформити страховий поліс на своє ім’я.

Джерело: Дорожній Адвокат