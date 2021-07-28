Власники Ford Bronco 2022 розповіли про чергову проблему позашляховика. Пристрій для складання м’якого даху треться об корпус автомобіля, дряпаючи фарбу. Про це повідомили користувачі форуму Bronco 6G.

За словами користувача мережі, пошкодження на корпусі з’являються після декількох складань даху. У механізмі даху є бічний люфт, який потенційно може пошкодити фарбу.

Виробник Ford вже у курсі цієї проблеми. Представники компанії зв’язалися з власниками пошкоджених авто.

Поки що компанія не знайшла розв’язання цієї проблеми, і користувачі вже шукають спосіб уберегти цілісність авто.

Учасники форуму радять наклеїти спеціальну захисну плівку на проблемне місце. Цей варіант не здається ідеальним в довгостроковій перспективі, але це дешевше за відновлювальні роботи лакофарбового покриття

У моделі Ford Bronco 2022 також проблеми й з жорстким дахом. Власники позашляховика скаржаться на погану якість оббивки даху, яка відклеюється від корпусу через місяць. Зовні на її поверхні може з’явитися візерунок у формі сот.

На щастя, зміна тільки візуальна – поверхня залишиться такою ж самою на дотик.

Джерело: Bronco 6G

Фото: Bronco 6G, Ford