Станом на ранок 29 липня на території України зареєстрували понад 29 345 електрокарів, для яких передбачені спеціальні зелені номери.

Про це повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Транспортні засоби з номерами зеленого кольору замість звичного чорного не мають двигуна внутрішнього згорання. Тобто вони рухаються за допомогою електричного механізму.

За даними міністерства, дедалі більша кількість українців обирає для себе зелений вид транспорту. Вартість заправки електромашини значно менша, ніж у дизельного або бензинового транспортного засобу.

Для цього встановлено зарядні станції та спеціальні паркомісця. Таким чином використання електрокарів покращує екологію на території нашої держави.

У МВС пояснили, що реєстрація цих автомобілів проходить за звичним для водіїв алгоритмом. Громадяни мають взяти талон електронної черги та прийти у будь-який сервісний центр МВС України.