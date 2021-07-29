Компанія Joby Aviation опублікувала відео з польотом електричного шестироторного літака. Летюче таксі подолало відстань у 241 км за 17 хвилин.

Політ став дуже важливим для авіації – на сьогодні це одна з найбільших відстаней, яку вдалося пролетіти на електричній тязі.

Новинка зможе замінити повноцінний літак, який забруднює атмосферу викидами CO2.

Компанія Joby Aviation планує запустити повномасштабну службу повітряного таксі вже до 2024 року. Серед послуг будуть доступні й регіональні перельоти. Цей рекордно довгий політ показав, що літаку з електричною тягою необов’язково підзаряджатися для подолання великих відстаней.

– Ми досягли того, що багато хто вважав неможливим, за допомогою сучасних акумуляторних технологій, – йдеться у заяві засновника і генерального директора Joby ДжоБена Бевірта.

Літак подолав головний недолік електродвигунів – вони володіють поганим співвідношенням потужності до ваги. За словами глави компанії, звичайні літій-іонні батареї були спеціально адаптовані для використання в аерокосмічній галузі. Над поліпшеннями характеристик батареї працював Джон Вагнер, який раніше займався створенням акумуляторів в Tesla.

Джерело: Joby Aviation

Фото: Joby Aviation