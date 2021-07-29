Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь повідомив про пошуки фахівців з технологій для безпілотних автомобілів.

Минулого місяця корпорація Xiaomi опублікувала 20 нових вакансій, пов’язаних з автономним водінням. Схоже, компанія хоче зайнятися виробництвом технології для майбутнього авто.

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Компанія має намір запустити на ринок свій перший електрокар у 2023 році.

– Ми зосередилися на виробництві автомобілів ще кілька місяців тому. Зараз проблема полягає у пошуку талантів і підтримки ланцюжка поставок для виробництва авто, – повідомив глава Xiaomi Лей Цзюнь.

За словами глави Xiaomi, розробкою технології автономного водіння будуть займатися близько 500 співробітників. Їм доведеться розробити запатентовану технологію автопілота для майбутніх електромобілів компанії.

Ще в березні Xiaomi повідомила про створення електрокара під власною маркою. Інвестиції в цю розробку досягли $1,5 млрд. Корпорація хоче створити розумний автомобіль з використанням новітніх технологій, зокрема безпілотного водіння.

Самі електрокари будуть збирати на заводі компанії Great Wall Motor Company Limited, розташованої в Баодіні, яка також продає автомобілі під власним брендом.

Джерело: China Money Network