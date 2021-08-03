Ілон Маск визнав помилкою зниження напруги акумуляторів Tesla Model S. Про це мільярдер повідомив у Twitter.

– У цій ситуації ми помилилися, – написав генеральний директор Tesla в Twitter.

If we are wrong, we are wrong. In this case, we were. — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2021

Компанія пішла на такий крок після інциденту зі згорілою Model S у Гонконзі 2019 року. За допомогою бездротового оновлення потужність акумуляторів у тисячах електрокарів компанії помітно знизилася.

Оновлення було направлено на підвищення довговічності батарей Model S і Model X шляхом незначного перегляду системи терморегулювання. Без побічних ефектів не обійшлося – зниження потужності негативно позначилося на швидкості зарядки акумуляторів.

У 2020 році Tesla довелося випустити оновлення для повернення вихідної потужності. В результаті компанія замінила акумулятори на деяких автомобілях, а також виплатила $1,5 млн компенсації.

Хоча рішення Tesla знизити напругу батареї було продиктоване міркуваннями безпеки, Ілон Маск визнав, що цей крок був неправильним.

Маск також підтвердив, що Tesla завжди чесна і правдива зі споживачами.

– Політика Tesla – ніколи не піддаватися безпідставними обвинуваченнями, навіть якщо ми програємо, і ніколи не боротися з аргументованими заявами, навіть якщо ми виграємо, – додав Маск.

Робота автопілота в автомобілях Tesla теж не ідеальна. Минулого тижня система Tesla сплутала Місяць із жовтим сигналом світлофора. Через помилку автомобіль намагався знизити швидкість.

Джерело:Ілон Маск