У передчутті появи рестайлінгової версії Renault Trafic Combi, у нас на тесті побувала версія 2019 року.

Скільки коштує Renault Trafic

У нас на тест-драйві побував Renault Trafic з дизельним двигуном об’ємом 1,6 л, потужністю і 6-МКПП. Довга база, салон на дев’ять місць і непогана комплектація.

Вартість тестового автомобіля становить близько $40 тис.

Який Renault Trafic на вигляд

Renault Trafic почувається на українських дорогах, як вдома. Його знають, люблять і використовують уже доволі давно, і він прекрасно виконує роль народного улюбленця. Та й мені він вже добре знайомий за тест-драйвом версії 2017 року.

Тест-драйв Renault Trafic Combi: народний бусик? / 6 фотографий

Якщо не згадувати впізнаваність Renault Trafic, то про дизайн тут особливо й не поговориш. Це комерційний сегмент, і тут все має бути просто, практично і доступно. Renault Trafic підпадає під ці критерії. Одним словом, загальний улюбленець – комерційний бусик.

Що є і чого немає в салоні Renault Trafic

Салон виконаний з бюджетних, але зносостійких матеріалів. Дешево і сердито – це про Renault Trafic, але в хорошому сенсі.

Крім зносостійких і міцних матеріалів мене здивував функціонал салону. Дуже багато різних ніш поличок, кишень та іншого, що суттєво спрощує життя водія, який більшість часу проводить в машині. Такий ось офіс на колесах або робоча конячка, кому як подобається.

Тест-драйв Renault Trafic Combi: народний бусик? / 8 фотографий

Посадка висока і зручна, все під рукою і нічого не заважає. Зі зручностей для водія – відкидний підлокітник, підігріви передніх сидінь, мультимедійна система з навігацією та камерою заднього виду.

Панель приладів і кермо прості і зрозумілі в користуванні. Також є круїз-контроль

Біля водія є два пасажирських місця, але як ви розумієте, удвох там комфорту мало. Здебільшого ближнє до водія місце служить пуфиком для рюкзака та інших речей водія і переднього пасажира.

У нашій версії було вісім пасажирських місць. Два на першому ряду, три на другому і три на третьому. Оскільки Renault Trafic – комерційна автівка, то тут не варто очікувати якихось вишуканостей для пасажирів. Все дуже просто та без розкоші.

Тест-драйв Renault Trafic Combi: народний бусик? / 5 фотографий

Чим побалували пасажирів Renault Trafic – так це простором. Місця дуже багато, але от щодо комфорту – нічого особливого.

Обидва задні ряди сидінь знімаються і Renault Trafic стає повністю вантажним, якщо в цьому є потреба.

Як їде нашими дорогами Renault Trafic

Тестовий Renault Trafic оснащений чотирициліндровим дизельним двигуном об’ємом 1,6 л із потужністю 140 к.с. і крутильним моментом 340 Нм. У нашій версії двигун був оснащений двома турбінами.

Їде Renault Trafic впевнено, без будь-яких зауважень щодо динаміки, навіть з урахуванням повного завантаження автомобіля. Хороші дизелі – гордість французів, а Renault Trafic лише ще одне тому підтвердження.

Підвіска збалансована, але іноді дещо жорстка, як на мене.

Так, це комерційний автомобіль, і є питання щодо комфорту в салоні, шумоізоляції та опцій комфорту. Якщо простіше говорити, то він призначений для пересування з пункту А в пункт Б.

Якщо говорити про витрату палива, то середні витрати місто/траса у мене становили 7,2 л на 100 км шляху. І це, як на мене, величезний плюс для Renault Trafic.

Підсумки

Renault Trafic – простий і надійний бусик, який закриває комерційні питання і стане чудовим напарником у справах сімейних. Місткий, просторий, економічний, але в міру комфортний. Ось таке моє резюме стосовно Renault Trafic.

Вирішувати, як завжди, вам.