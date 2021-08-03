Компанія Toyota випустила незвичайне керівництво з вибору автомобіля за знаком зодіаку. Автовиробник представив повноцінний гороскоп на покупку автомобіля.

Для Терезів у компанії погані новини – рекомендований bZ4x ще не з’явився у продажу, доведеться почекати.

Овнам рекомендується спортивне купе GR 86. Тельцям відмінно підійде гібридна модифікація Corolla Hybrid Touring Sports.

Творчим та імпульсивним Близнюкам точно сподобаються жваві хетчбеки Aygo – вони доступні в яскравих кольорових гамах.

Харизматичні Раки полюблять повнорозмірний кросовер Highlander.

Різкі Леви точно приборкають спортивну модифікацію маленького GR Yaris.

Діви завжди вирізнялися цілеспрямованістю – пікап Hilux стане справжнім товаришем для них.

Дотепним Скорпіонам підійдуть футуристичні кросовери C-HR GR Sport.

Любителям подорожей Стрільцям Toyota рекомендувала позашляховик Land Cruiser Prado.

Козерогам варто придивитися до RAV4 Plug-in Hybrid за його практичність і надійність. Авантюрні Водолії люблять незалежність – кросовер Yaris Cross готовий практично до будь-яких умов.

А доброзичливим і самовідданим Рибам пасуватиме седан Mirai.

Автомобілі Toyota користуються величезною популярністю в Україні. Модель RAV4 стала найпопулярнішим автомобілем липня – в цьому місяці він налічує 659 реєстрацій.

Фото: Toyota, Unsplash

Джерело: Toyota