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Факти / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Які автомобілі купували українці в липні: рейтинг популярних легковиків

Парковка

У липні 2021 року в Україні було зареєстровано 9 768 автомобілів. Це на 16% більше, аніж торік у липні. Статистикою поділилася асоціація Укравтопром.

Цього місяця топ найпопулярніших авто серед українців не змінився. Легковики японської марки Toyota купували найчастіше – 1 535 одиниць. На другому місці французькі Renault – їхні авто обрав 1 301 українець. Закривають трійку лідерів південнокорейські Kia з показником у 800 легкових авто.

На четвертому місці розташувалися автомобілі Skoda – 618 авто. П’яте місце з мінімальним відривом отримують Hyundai – 465 авто. Німецькі Volkswagen завжди користуються популярністю – шосте місце з 452 авто. Nissan – 439 легковиків. Китайські Chery завоювали восьме місце у списку – 412 авто. Японські Mitsubishi та Suzuki зайняли дев’яте і десяте місце відповідно. Автомобілів цих брендів купили 411 і 384 шт.

Toyota RAV4 став найпопулярнішим автомобілем липня – цього місяця він налічує 659 реєстрацій.

У 2021 році на території України було зареєстровано 48,4 тис. нових легкових автомобілів. Майже третина з них зареєстровані на компанії.

Kia Sportage брали найчастіше приватні покупці. Toyota RAV-4 теж потрапив до списку – він практично випередив лідера. Трійку лідерів закриває Nissan Qashqai – українці оцінили компактність кросовера.

Джерело: Укравтопром

Фото: Unsplash

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