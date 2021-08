Компанія Tesla вже розробила прототип електрокара за $25 тис. Про це повідомив автомобільний інсайдер з Китаю.

Бюджетний і компактний електрокар розроблявся у Китаї, а початок його виробництва запланований на кінець 2021 року.

Про автомобіль відомо дуже мало інформації – розробка електрокара ведеться з особливою секретністю. За словами інсайдерів, новинка отримала назву Model 2 або Model Q.

The elusive cheaper compact Model Whatever may come sooner than you think. The prototype is said to have been completed & most component suppliers have been lined up. Trial production has been planned for the end of 2021. pic.twitter.com/ZCRDfc58kf

— Ray4Tesla⚡️????☀️???? (@ray4tesla) July 30, 2021