Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Авто
Микола Олефіренко |

Tesla готова до тестування бюджетного електрокара за $25 тис.

Tesla

Компанія Tesla вже розробила прототип електрокара за $25 тис. Про це повідомив автомобільний інсайдер з Китаю.

Бюджетний і компактний електрокар розроблявся у Китаї, а початок його виробництва запланований на кінець 2021 року.

Tesla Model Q

Про автомобіль відомо дуже мало інформації – розробка електрокара ведеться з особливою секретністю. За словами інсайдерів, новинка отримала назву Model 2 або Model Q.

Заради такої низької вартості творцям довелося заощадити на розмірі транспорту – він буде меншим, аніж Model 3. Компанія Sina Motors вже почала перевіряти автомобіль щодо впливу на навколишнє середовище, а повноцінне тестування авто відбудеться восени 2021 року.

Раніше тестування не допомогли запобігти загорянню автомобіля Tesla Model S в Китаї. На тлі інциденту Tesla знизила максимальну потужність акумуляторів, аби уникнути подібних випадків. Однак користувачі почали скаржитися на збільшений час зарядки акумуляторів.

Нещодавно Маск визнав цей крок помилкою Tesla, а компанії довелося виплатити $1,5 млн компенсації клієнтам.

Джерело: InsideEvs

Фото: InsideEvs, Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка