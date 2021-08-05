Ентузіасти Dobre Cars з YouTube вирішили протиставити електрокар Tesla Model X і танку в перетягуванні каната.

Автомобіль Tesla важить 2 495 кг, а танк – понад 9 т.

За словами авторів ролика, це не повноцінний танк – він називається CVRT, що розшифровується як розвідувальний транспортний засіб. Його розробили у Великій Британії та використовували у збройних силах по всьому світу протягом десятиліть.

На іншій стороні каната – Tesla Model X. Це перший повнорозмірний кросовер компанії. Головна фішка моделі – автоматичні двері у формі крила чайки, які відчиняються вгору. Автомобіль також встиг встановити рекорд за аеродинамікою у класі кросоверів за допомогою активного спойлера.

Судячи з відео, звичайний канат не витримав напруги між двома транспортними засобами. Для другої спроби знадобився сталевий трос, який вирішив це протистояння.

У цій битві переміг танк – з його вагою і зчепленням навіть потужність практично не грала ролі.

Автори відео не розкрили деталей про характеристики танка, але ця модель мала 4,2-літровий двигун Jaguar.

Про виробництво автомобілів Tesla відомо набагато більше. Компанія сама показує, через що проходять електрокари перед відправленням в автосалони. На короткому ролику показали, як автомобілі Tesla проходять 25 різних тестів, щоб відповідати стандартам якості.

Відео знімали на найбільшому заводі з виробництва електромобілів у світі. Завдяки розташуванню фабрики в Шанхаї компанії вдалося суттєво знизити витрати на логістику компонентів.

Джерело: Dobre Cars