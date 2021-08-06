Позашляховий Toyota Land Cruiser 300 показали світу ще на початку літа, і тільки зараз він дібрався до України.

Toyota випустила першу нову модель з моменту виходу Land Cruiser 200 у 2007 році.

Серед головних змін – автомобіль базується на новій платформі. Вона покращує динамічні характеристики завдяки низькому центру тяжіння, а також збільшує міцність.

Преміальний автомобіль напхали усіма передовими системами – Toyota Safety Sense останнього покоління, Multi-Terrain Select і допомога при їзді бездоріжжям.

Двигунів буде кілька, як і опцій під час покупки. На вибір дається 3,5-літровий бензиновий V6 на 415 к.с. і 3,3-літровий дизельний V6 з 299 к.с. Обидва будуть комплектуватися 10-ступневою автоматичною КПП.

Варто відзначити й передову систему підвіски (E-KDSS), яка помітно додасть комфорту при їзді бездоріжжям.

У салоні тепер розташувалася кнопка запуску, яка сканує відбиток пальця водія. Система здатна запам’ятати до 10 відбитків пальців, але й цього недостатньо для запуску двигуна. Водієві потрібно мати з собою й смартключ, який блокує рух авто за необхідністю.

На центральній панелі розташувався 12,3-дюймовий сенсорний дисплей, який здатний зображати відразу відразу дві різні функції.

Комплектацій буде кілька – Prestige, Premium і GR Sport.

Початкова ціна на новий Toyota Land Cruiser 300 становить 2 436 560 грн.

Джерело: Toyota

Фото: Toyota