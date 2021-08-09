За місяць вартість газу на заправках зросла більш ніж на 2 гривні та досягла позначки в 17 грн. З початку року ціни на газ пропан піднялися на 5 грн. На сьогодні це рекорд.

За словами експертів, причиною цього є період жнив. На підприємствах висушують зерно за допомогою скропленого газу. Це створює справжній дефіцит. В Україні такий газ виробляється у невеликих обсягах, і основна частина купується за кордоном.

У Росії купується понад 40% газу, вона також обмежила постачання палива до України, а ціни на заправках помітно зросли.

До цієї проблеми також причетна і політика. Постачання в Україну скоротила не тільки Росія, а й Казахстан – нібито через внутрішній дефіцит.

Експерти попереджають – у серпні газ може помітно подорожчати. На деяких заправках ціни на газ піднялися до 18 грн, а причин здешевлення поки не знайти.

Водії відзначають, що 20 грн за 1 л газу – це психологічний ліміт. Власники авто замислюються про перехід на бензин – газ не набагато дешевший, а витрачається помітно більше.

Минулого тижня також подорожчав бензин – на 10-50 коп. Міністерство економіки прийняло рішення про нову середню вартість літра дизпалива і бензину, у зв’язку з чим середня ціна на бензин підвищилался на 22 коп.

З 14 травня 2021 року діє тимчасове державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Зміни ввели на період дії карантину.