Виробництво електричного пікапа Tesla Cybertruck перенесено на 2022 рік. Інформація про це з’явилася на сайті Tesla.

– Ви зможете завершити вибір комплектації авто з початку виробництва до 2022 року, – йдеться на сторінці замовлення Cybertruck.

Це повідомлення з’являється в формах замовлення для всіх трьох комплектацій Cybertruck. Новинка буде продаватися з одним двигуном і заднім приводом, двома двигунами та повним приводом, і тримоторним компонуванням з переднім приводом.

Tesla вперше анонсувала Cybertruck у 2019 році. Раніше компанія розкрила подробиці, уточнивши, що він буде запущений у виробництво в кінці 2021 року. На початку цього року Маск відзначив, що компанії пощастить, якщо до кінця 2021 року кілька моделей Cybertruck з’являться у продажу.

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Квартальний звіт Tesla розкрив деякі деталі про вихід електрокара. Cybertruck буде вироблятися на фабриці Gigafactory в Техасі.

Варто також відзначити й складність реалізації збірки авто. Для створення корпусу потрібні нові виробничі процеси. За словами Tesla, для початку роботи їй необхідно замовити певне обладнання і машини.

Крім виробництва Cybertruck, компанії необхідно поліпшити систему роботи безпілотного управління. Нещодавно автопілот Tesla переплутав Місяць із жовтим сигналом світлофора.

Джерело: Tesla