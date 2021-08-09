Французька компанія Renault представила новий кросовер Kiger. Автомобіль призначався тільки для ринку Індії, але незабаром він з’явиться і в інших країнах.

Бюджетна новинка буде поставлятися з 1,0-літровим безнаддувним двигуном внутрішнього згоряння, або ж з турбованим на 100 к.с. Автомобіль буде продаватися як із механічною, так і з автоматичною КПП, а старт попередніх замовлень відбувся 6 серпня 2021 року.

За низьку ціну автомобіль може похвалитися непоганою комплектацією – відразу шість подушок безпеки, повністю світлодіодні фари, 16-дюймові легкосплавні диски, автоматичний клімат-контроль, підтримка Apple CarPlay та Android Auto. На приладовій панелі розмістили 8-дюймовий сенсорний екран.

Автомобіль практично не має конкурентів на світовому ринку – ціна на Renault Kiger стартує від $ 7,5 тис. Коли новинка з’явиться на території України – невідомо.

Авто Renault користуються величезною популярністю серед українських водіїв. У липні 2021 року автомобілі цієї марки посіли друге місце за кількістю реєстрацій на території країни. Автомобілі Renault обрав 1 301 українець. Toyota трохи відірвалася від французів – кількість придбаних авто досягає 1 535 одиниць.

Renault Duster лідирує в рейтингу за 2021 за кількістю куплених авто українськими компаніями. Корпорації поповнили свої автопарки 1 718 французькими авто.

Джерело: Renault

Фото: Renault